После аварийной посадки А321 в районе Жуковского проверят свалки

Минприроды потребовало от подмосковного Роспотребнадзора провести проверку свалок в районе аэропорта Жуковский.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минприроды пояснили, что по закону в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. В ведомстве добавили, что за это отвечает эксплуатирующая авиационная организация.

Утром 15 августа вылетавший из Жуковского в Симферополь самолет совершил аварийную посадку после столкновения со стаей птиц.

В Летно-исследовательском институте имени Громова, на балансе которого находится ВПП Жуковского, сообщили, что орнитологические средства обеспечения полетов аэропорта на момент инцидента работали штатно, передает «Интерфакс». В авиакомпаниях, сотрудничающих с Жуковским, рассказали, что проблем с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту не было, а опасных ситуаций с птицами ранее не возникало. Об этом заявили, в частности, в авиакомпании «Уральские авиалинии», самолет которой совершил аварийную посадку в поле.

Между тем глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что имеются данные о находящемся рядом с аэродромом полигоне бытовых отходов. По его словам, проверкой этой информации занимается СК и специально созданная комиссия. Ранее Sobesednik.ru писал о том, что министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин исключил версию о том, что самолет столкнулся с птицами, которых привлекают мусорные свалки.