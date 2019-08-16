Госпитализированный второй пилот A321 получил ушиб грудной клетки

Второй пилот совершившего аварийную посадку самолёта A321 госпитализирован с ушибами грудной клетки, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — уточнил Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По информации ТАСС, второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии» Мурзин был принят в 2018 году, общий налёт пилота свыше 600 часов.

В ходе пресс-конференции представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» также пообещал выплатить премии членам экипажа самолета, сообщает РИА Новости.

15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний», летевший в Симферополь из подмосковного Жуковского, столкнулся со стаей птиц и после возгорания двигателя совершил вынужденную посадку в поле с выключенными двигателями и убранными шасси. По разным данным, пострадали до 76 пассажиров рейса.