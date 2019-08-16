Следователи ждут результатов расшифровки показаний "черных ящиков" А321

Следственный комитет рассказал о ходе расследования инцидента с самолетом A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. «В настоящий момент следствие ожидает результаты расшифровки параметрических приборов, допрошена основная часть пассажиров, истребованы документы об оказании им медицинской помощи», – указывается в сообщении.

В данный момент эксперты продолжают изучать место происшествия и само воздушное судно, а также орнитологическую обстановку в момент аварии и видеоролики, снятые пассажирами.

Напомним, 15 августа самолет А321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, у лайнера загорелись оба двигателя после столкновения со стаей чаек. За медицинской помощью обратились 76 человек.