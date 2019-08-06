Пожарами в Иркутской области скрывали незаконную рубку леса

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в Иркутской области выявлены факты намеренного поджога леса для сокрытия фактов незаконной рубки.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки», — цитируют слова Куренного «Известия» со ссылкой на интернет-канал надзорного ведомства «Эфир».

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что региональные ответственные ведомства предоставляли недостоверные данные о масштабах возгорания, отдаленности пожаров от населенных пунктов и о времени ликвидации огня. Из-за этого федеральные власти не могли своевременно отреагировать на ситуацию.