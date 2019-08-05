Местные власти искажали данные о лесных пожарах, считают в Генпрокуратуре

Прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил об искажении статистики по пожарам со стороны региональных властей, сообщают «РИА Новости».

Федосов уточнил, что данные факты были обнаружены в Иркутской области и других регионах, кроме Бурятии. Сейчас продолжаются проверки по Красноярскому краю.

Согласно заключению генпрокуратуры, ответственные ведомства представляли недостоверные данные о масштабах возгорания, отдаленности пожаров от населенных пунктов и о времени ликвидации огня. Это помешало федеральным властям вовремя отреагировать на ситуацию.

В правительстве Иркутской области заявили, что пока не получали претензий от Генпрокуратуры и не могут их прокомментировать, передает ТАСС.

Ранее эксперты сообщали, что все прилагаемые сегодня усилия для тушения сибирских пожаров неэффективны без крупных дождей.