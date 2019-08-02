Сибирские пожары не получится потушить без дождей, считают эксперты

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что на всей планете нет таких ресурсов, чтобы потушить нынешние лесные пожары без помощи дождей. Об этом он и другие эксперты рассказали в обзорном материале «Новой газеты».

Бывший сотрудник авиалесоохраны Анна Барне заявила, что тушение самолетами, к которому призывают для спасения лесов – неэффективно и ресурсозатратно. Литр воды с самолета для тушения пожара стоит как литр хорошего коньяка. Авиация, по ее словам, всегда при пожаротушении имеет вспомогательную функцию.

Точные данные по потерям можно будет подсчитать только через год, поскольку неясно, у какого количества деревьев подгорят корни, предполагает сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН в Красноярске Андрей Брюханов.

Говоря о причинах пожаров, Григорий Куксин называет человеческий фактор в сочетании с сухой, жаркой погодой. По космическим снимкам видно, что пожары возникли вдоль берегов рек в местах туристических стоянок, вблизи дорог и в местах, где люди заготавливали древесину.

Григорий Куксин считает, что в большинстве случаев в России не тушили пожары в соответствии с законом о выделении зон контроля, который позволяет не бороться с лесным огнем, ликвидация которого экономически нецелесообразна. Именно поэтому данный документ, по его словам, должен быть пересмотрен к 2020 году.