МЧС назвало неосторожное обращение с огнем основной причиной пожаров в Сибири

Спасатели сообщили, что с 30 июля общая площадь возгораний на территории Сибири и Дальнего Востока сократилась на 25%.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, большая часть очагов природных пожаров в Сибири находятся возле дорог. По мнению спасателей, из этого следует вывод, что основной причиной возникновения возгораний в сибирских лесах стало неосторожное обращение человека с огнем.

При этом ведомство отчиталось о сокращении на 25% общей площади пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за последние шесть дней — с 30 июля. В частности, были потушены все природные пожары на особо охраняемых территориях.

«Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га», — добавили в МЧС.

Напомним, ранее эксперты утверждали, что лесные пожары в Сибири не получится потушить без помощи дождей.