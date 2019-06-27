Находившийся в розыске "двойник" Цапка пойман и заключен под стражу

В Адлерском районе Сочи задержан похожий на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка мужчина, подозреваемый в совершении серии краж.

Об этом со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края сообщает «Коммерсантъ».

Ранее потерпевшие по делу Цапка обратились в прокуратуру Краснодарского края с просьбой проверить обстоятельства появления в соцсетях фотографии с места аварии в Сочи. На ней был изображен мужчина, похожий на покойного мафиози Сергея Цапка. Потерпевшие предположили, что Цапок жив, а его смерть была инсценирована. Прокуратура выяснила, что на фотографии – 32-летний житель Кореновского района Виталий Никифоров, находившийся в розыске.

Мужчина подозревается в совершении краж из квартир и машин. Теперь суд должен избрать для него меру пресечения.

Сергей Цапок был осужден на пожизненный срок за массовые убийства в Кущёвском районе Кубани в ноябре 2010 года. В 2014 году он скончался в СИЗО от инфаркта.