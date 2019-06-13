Адвокат опроверг возможность "воскрешения" Сергея Цапка на месте ДТП в Сочи

Адвокат главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка прокомментировал появление в Сети фотографий «двойника» его клиента.

Напомним, ранее жители Краснодарского края написали обращение к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой проверить, мог ли главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок инсценировать свою смерть. Такое подозрение возникло у пользователей интернета после публикации фотографий с места ДТП в Сочи, на которые попал удивительно похожий на Цапка мужчина.

«Человек на фото действительно похож, но есть нюанс — Сергей Цапок умер в СИЗО. Он умер. Я уверен абсолютно. Его видела следственная группа, его опознали потерпевшие, его вскрыли и его похоронили. Сложно после этого ожить», — приводит ресурс Life.ru слова адвоката Цапка Игоря Скрипки.

При этом сам «двойник» главаря кущевской ОПГ оказался находящимся в федеральном розыске за кражу уроженцем Бишкека Виталием Никифоровым. По данным «Интерфакса», мужчина проезжал мимо места аварии и решил помочь пострадавшим.