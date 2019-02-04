Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"

В кущевской юридической фирме рассказали о попытках Надежды Цапок вернуть расхищенное у нее во время заключения имущество.

Напомним, Надежда Цапок, мать осужденного на пожизненный срок за массовые убийства в Кущёвском районе Кубани и ныне покойного мафиози Сергея Цапка, вышла на свободу в октябре 2018 года. Женщина отбывала срок за финансовые махинции в работе ее фирмы «Артекс-Агро», которая долгое время являлась чуть ли не единственным поставщиком рабочих мест в станице Кущевская.

Как сообщил Sobesednik.ru сотрудник местной юридической фирмы, недавно Надежда Цапок обратилась к юристам с просьбой помочь вернуть имущество, которое было незаконно отнято у нее во время заключения.

Речь идет о пректе «бабушки Данько» — когда близкая к Надежде Цапок адвокат Виктория Лесная, выведав у бизнесвумен слабые стороны в построении ее «империи», сумела «переписать» активы «Артекс-Агро» на свою 86-летнюю родственницу Анну Данько под предлогом того, что пенсионерка имела преимущественное право покупки земель предприятия в качестве одного из собственников земельных паев.

По словам сотрудника кущевской юридической фирмы, данная схема имела существенные юридические изъяны, и Надежда Цапок, располагая соответствующим решением Верховного суда, обладает всеми шансами вернуть себе потерянные земли:

— Люди воспользовались трагическими событиями в Кущевской станице, чтобы фамилия Цапок стала нарицательной, и, фактически перенеся на Надежду Алексеевну ответственность за действия ее сына, у нее отобрали имущество. За все эти восемь лет никто с ней не рассчитался. Когда Надежда Цапок отбывала наказание, у нее в Кущевке оставались предприятие на 13 тысяч гектаров земли, еще 6 тысяч гектаров собственности и какие-то другие проекты. Чтобы вы понимали, Надежда Цапок скупала эту землю у пайщиков в течение 10 лет, и ни один из них ни разу не сообщал о том, что она с ним не рассчиталась. Реальная стоимость всей этой земли примерно 500 млн рублей, и вокруг нее до сих пор продолжаются споры между крупными холдингами — все используют эту бабушку Данько, которая сама уже умерла и по которой сейчас идут банкротства. Сейчас уже известно, что вся эта схема была не для защиты интересов потерпевших, а ради обогащения. Кому-то просто захотелось использовать трагические события для передела собственности.

копия документа

Юрист отметил, что для восстановления справедливости Надежда Цапок приняла решение привлечь так называемых судебных инвесторов — людей, готовых спонсировать судебное разбирательство и оплатить услуги адвокатов за «гонорар успеха», который составляет 50% от взысканных денежных средств:

— Я полагаю, что у Надежды Алексеевны есть все основания для пересмотра этих незаконных решений. Уже известно, что бабушка Данько не имела никакого преимущественного права на покупку земель — она не была ни их арендатором, ни собственником. Никогда в своей жизни она не покупала эту землю, не обладала должными ресурсами для ее покупки и имела всего один пай в одном колхозе, а землю у Надежды Цапок забрали в 35 земельных участках в трех колхозах. Это просто порочная схема, которая позволила людям забрать у нее имущество. Ей должны были возместить те средства, которые она заплатила за покупку данных земель прежним собственникам. Конечно, тогда она покупала паи по меньшим суммам — в 2004 году пай (шесть гектаров) стоил 50 тысяч рублей, а сейчас он стоит 500 тысяч, — заключил юрист.