Пассажирский Superjet, вылетевший в Самару, пришлось вернуть в аэропорт Шереметьево из-за неполадок минувшей ночью.

Как передает «Интерфакс», всего в течение суток были зафиксированы уже три случая возникновения неисправностей в самолетах модели SSJ-100.

Так, минувшей ночью вылетевший в Самару Superjet вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

Позднее стало известно о задержке на полтора часа рейса Краснодар — Челябинск из-за технической неисправности, выявленной на борту самолета SSJ-100, а также об аналогичном инциденте с воздушным судном данной модели в новосибирском аэропорту Толмачево.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при аварийной посадке после удара молнии загорелся SSJ-100 «Аэрофлота», в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. После произошедшего пользователи интернета создали петицию с требованием запретить использование ненадежных SSJ-100, однако в Минтрансе не увидели оснований для такого решения. При этом с момента катастрофы в России начали стихийно отменять рейсы SSJ-100 из-за возникновения неполадок.