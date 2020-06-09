«Береженого Бог бережет»: После загадочной смерти Просвирнина Яшин предупредил, что не склонен к суициду

Оппозиционный политик Илья Яшин опубликовал пост, в котором обратил внимание общественности, что не употребляет наркотиков, не пьет и не намерен покончить с собой.

Никаких объяснений он не приводит, однако это заявление может быть связано с гибелью основателя запрещенного в России «Спутника и погрома», одного из идеологов националистического движения в стране Егора Просвирина, обхоженное тело которого было найдено накануне под окном его квартиры. Что конкретно произошло, неизвестно, источники некоторых СМИ заявляют, будто активист находился под действием наркотиков. Предсмертной записки он не оставил.

«Я не употребляю наркотики и алкоголь. Вообще. Ни в каком виде, — пишет Яшин. — Мне не прописаны никакие медицинские препараты (...). Я не страдаю депрессией и какими-либо психическими расстройствами (...) У меня нет и никогда не было суицидальных наклонностей. Что бы ни случилось, я ни при каких обстоятельствах не наложу на себя руки. Это абсолютно исключено».

Он добавляет, что с ним ничего не случилось, а публикацию он делает «на всякий случай». В сторис Instagram оппозиционер добавляет: «Береженого бог бережет», — намекая, что таким образом создает себе дополнительные гарантии личной безопасности.