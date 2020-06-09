Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:15

«Береженого Бог бережет»: После загадочной смерти Просвирнина Яшин предупредил, что не склонен к суициду

Оппозиционер добавляет, что не пьет, не употребляет наркотиков или лекарств и не испытывает проблем с психикой

Фото: Instagram Ильи Яшина

Илья Яшин

Оппозиционный политик Илья Яшин опубликовал пост, в котором обратил внимание общественности, что не употребляет наркотиков, не пьет и не намерен покончить с собой. 

Никаких объяснений он не приводит, однако это заявление может быть связано с гибелью основателя запрещенного в России «Спутника и погрома», одного из идеологов националистического движения в стране Егора Просвирина, обхоженное тело которого было найдено накануне под окном его квартиры. Что конкретно произошло, неизвестно, источники некоторых СМИ заявляют, будто активист находился под действием наркотиков. Предсмертной записки он не оставил.

«Я не употребляю наркотики и алкоголь. Вообще. Ни в каком виде, — пишет Яшин. — Мне не прописаны никакие медицинские препараты (...). Я не страдаю депрессией и какими-либо психическими расстройствами (...) У меня нет и никогда не было суицидальных наклонностей. Что бы ни случилось, я ни при каких обстоятельствах не наложу на себя руки. Это абсолютно исключено».

Он добавляет, что с ним ничего не случилось, а публикацию он делает «на всякий случай». В сторис Instagram оппозиционер добавляет: «Береженого бог бережет», — намекая, что таким образом создает себе дополнительные гарантии личной безопасности.

Теги: #Илья Яшин

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 19 часов назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Общество 19 минут назад

Количество заболевших COVID-19 в России продолжает снижаться, ждать ли в Новом году конца пандемии?

Общество 50 минут назад

Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми несчастливыми гражданами вместе с Афганистаном и Ираком

Происшествия 1 час назад

В Краснодаре рабочий избил старушку и вступившегося за неё мужчину. Полиция отказалась выслать наряд

Общество 1 час назад

Названы самые дорогие авиа и ж/д билеты на новогодние каникулы по России и за рубеж

Общество 2 часа назад

Экологию защитят нагайкой. Казаков начнут привлекать к охране природы

Общество 2 часа назад

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответил на призыв приостановить ее обучение

Политика 2 часа назад

В Томске и Иркутске задержаны экс-координаторы штабов Навального*. Одна из них депутат

Общество 3 часа назад

Блогеры вступились за Хованского, флейтиста «Аквариума» выгнали из РФ, исходники «Госуслуг». Главное к 28 декабря

Общество 3 часа назад

Запретить чиновникам выезжать за границу на новогодних праздниках предложили в Госдуме

Политика 4 часа назад

Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой ниже МРОТ

Общество 4 часа назад

Жириновский предлагает отменить новогодние праздники, продлив россиянам отпуск

Общество 12 часов назад

Стыд крестьян и квартира от Путина: новости к полуночи 27 декабря

Политика 16 часов назад

Депутат Матвейчев: «Если правозащитник начал говорить про пытки, значит это явный агент»

Общество 17 часов назад

Мама Егора Просвирнина: Вы всё потом узнаете

Происшествия 17 часов назад

Мертвым обнажённым мужчиной на Тверском бульваре в Москве оказался националист Егор Просвирнин

Общество 18 часов назад

Путин поблагодарил президента Таджикистана за развитие русского языка в республике

Общество 18 часов назад

Для бросившего в полицейских файер потребовали 8 лет колонии

Общество 18 часов назад

На сканеры для QR-кодов в транспорте Петербург потратит 122 миллиона рублей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика