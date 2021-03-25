Мертвым обнажённым мужчиной на Тверском бульваре в Москве оказался националист Егор Просвирнин
Смерть издателя портала «Спутник и погром» подтвердил политик Роман Юнеман
Политик Роман Юнеман подтвердил смерть своего единомышленника – издателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина.
Стало известно, что именно тело Егора Просвирнина без одежды было обнаружено под окнами жилого дома. Как пишет телеграм-канал «Подъём», перед тем как мужчина оказался на асфальте из окна пятого этажа выпали газовый баллончик и нож. «РИА Новости» пишет, что мужчина, предположительно, был под действием наркотиков.
Юнеман отметил, что видел Просвирнина несколько недель назад и не заметил ничего необычного в его поведении: «Он был вполне в нормальном рабочем состоянии».
На месте происшествия находится наш корреспондент Дмитрий Соколов. Кто-то уже положил поодаль от тела две белые розы.