Мертвым обнажённым мужчиной на Тверском бульваре в Москве оказался националист Егор Просвирнин

Юнеман отметил, что видел Просвирнина несколько недель назад и не заметил ничего необычного в его поведении: «Он был вполне в нормальном рабочем состоянии».

На месте происшествия находится наш корреспондент Дмитрий Соколов. Кто-то уже положил поодаль от тела две белые розы.