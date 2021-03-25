Мама Егора Просвирнина: Вы всё потом узнаете

Через час после того, как стало известно о гибели основателя проекта "Спутник и Погром" Егора Просвирнина, на Тверском бульваре появились женщина, которая давала показания сотрудникам полиции и разговаривала с врачами скорой помощи. Как сообщили "Собеседнику", это была мать погибшего.

-- Не могу сказать как всё произошло. Вы всё узнаете. Я сейчас стою над сыном, а вы меня долбаете какими-то дурацкими вопросами, - сказала женщина журналистам.

После этого женщина прошла за оцепление и положила на тело Просвирнина две белые розы.

Тело известного националиста Егора Просвирнина было обнаружено вечером 27 декабря на проезжей части около ресторана Армения в самом центре Москвы. Погибший был без одежды. Судя по расположению тела, он выпал из окна верхнего этажа дома 28/17 на Тверском бульваре.