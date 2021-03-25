Александр Шестун встретит Новый год на этапе

Это произошло 27 декабря. Александр Шестун успел сообщить в письмах, что его повезут в столыпинском вагоне, предположительно в Тверь.

В подмосковном Ногинске экс-глава Серпуховского района Подмосковья ожидал судебного разбирательства по новому уголовному делу об оскорблении представителей власти. Заседания должны были уже вот-вот начаться в Домодедовском суде. Однако ФСИН РФ потребовалось везти Шестуна в новогодние праздники неизвестно куда.

- Вывод тут напрашивается только один: исключительно чтобы его помучить и заставить поволноваться близких, - комментирует супруга политика Юлия Шестун. – Все новогодние праздники не работает сервис ФСИН-письмо, нет посещений адвокатов, заключённые находятся в полной изоляции.

Неизвестно и как встретят Шестуна в СИЗО-1 Твери, без контроля со стороны правозащитников и адвокатов. Два месяца назад начальник тверского изолятора Дмитрий Лебедев лично избил Шестуна ударами по лицу, пока двое других сотрудников ФСИН заломили ему руки (по этому факту ведутся доследственные проверки). В мае 2021 Александр Шестун был поставлен в ИК-6 на учёт как склонный к побегу, что позволяло сотрудникам лишать его сна. Спустя полгода Тверской областной суд признал решение дисциплинарной комиссии и действия сотрудников УФСИН незаконными.

Начальник УФСИН по Тверской области генерал Александр Кузьмин на личном приёме с правозащитницей Татьяной Джинчвеладзе заявил, что Шестуну мало 15 лет колонии строгого режима и просто так он сидеть не будет. Конфликт между экс-главой Серпуховского района и Тверским УФСИН начался из-за жалоб Александра Шестуна на коррупцию в ИК-6 города Бежецка, а также на пытки и избиения заключённых. Политик подавал заявление во ФСИН РФ с просьбой перевести его в колонию другого региона в связи с тем, что ему небезопасно находиться в Тверской области.