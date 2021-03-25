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Юлия Шестун: «Александра Шестуна избил начальник СИЗО-1 Тверь Дмитрий Лебедев»

Как сообщил политик своему представителю в ЕСПЧ Юлии Шестун, избиение произошло 19 октября

Фото: ТК "Дело Шестуна"

Юлия Шестун приводит текст адвокатского опроса своего супруга, выполненным ею накануне. В личном разговоре она кратко охарактеризовала его содержимое так:

– Они совсем охренели. Извините.

«В обеденное время в 13-ю камеру ШИЗО забежали шесть сотрудников СИЗО-1 УФСИН, среди них ДПНСИ Пучков, замначальника оперативного отдела Демидов, начальник корпусного отделения Соболев, заместитель начальника СИЗО в звании подполковника и ещё один инспектор ФСИН, выкрутили мне руки, повредив сухожилие правого плеча, – говорится в документе. – Начальник СИЗО-1 Лебедев Д. Г. нанёс мне 3 удара по лицу, после третьего удара я потерял на короткое время сознание».

По словам политика, причину нападения на него объяснили тем, что якобы в камере ШИЗО сломался видеорегистратор. Какая связь, мы решительно не понимаем. Даже без учёта того, что заключённых в РФ не приговаривают к избиениям.

«Также от Лебедева Д.Г. звучали угрозы перевести Шестуна А. В. в низшую касту заключённых», – сказано в адвокатском опросе.

Юлия Шестун сообщает, что в медсанчасти СИЗО-1 Александру Шестуну сняли побои, при этом присутствовавший там Демидов демонстративно положил лезвие от бритвенного станка в носок Шестуна и заявил, что Шестун сам раскровил себе лицо. Кроме того, руководство изолятора грозит Шестуну новым уголовным делом и пожаловалось в прокуратуру на то, что политик… оскорбил избивавших его сотрудников.

Александр Шестун требует возбудить уголовное дело в отношении начальника СИЗО-1 Дмитрия Лебедева и тех, кто помогал ему в нанесении побоев. Политик просит допросить каждого на полиграфе, потому что доверять записям видеорегистраторов нельзя. Когда в 2019 году на Шестуна напал с заточкой сокамерник, то этот момент чудесным образом просто исчез из архива видеокамеры.

Теги: #Шестун

Рубрика: Политика

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