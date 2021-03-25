Юлия Шестун: «Александра Шестуна избил начальник СИЗО-1 Тверь Дмитрий Лебедев»

По словам политика, причину нападения на него объяснили тем, что якобы в камере ШИЗО сломался видеорегистратор. Какая связь, мы решительно не понимаем. Даже без учёта того, что заключённых в РФ не приговаривают к избиениям.

«Также от Лебедева Д.Г. звучали угрозы перевести Шестуна А. В. в низшую касту заключённых», – сказано в адвокатском опросе.

Юлия Шестун сообщает, что в медсанчасти СИЗО-1 Александру Шестуну сняли побои, при этом присутствовавший там Демидов демонстративно положил лезвие от бритвенного станка в носок Шестуна и заявил, что Шестун сам раскровил себе лицо. Кроме того, руководство изолятора грозит Шестуну новым уголовным делом и пожаловалось в прокуратуру на то, что политик… оскорбил избивавших его сотрудников.

Александр Шестун требует возбудить уголовное дело в отношении начальника СИЗО-1 Дмитрия Лебедева и тех, кто помогал ему в нанесении побоев. Политик просит допросить каждого на полиграфе, потому что доверять записям видеорегистраторов нельзя. Когда в 2019 году на Шестуна напал с заточкой сокамерник, то этот момент чудесным образом просто исчез из архива видеокамеры.