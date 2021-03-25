Александр Шестун больше не склонен к побегу

Сегодня, 15 декабря, Тверской областной суд признал незаконной постановку Александра Шестуна на профилактический учёт как склонного к побегу. В этом статусе он находился с 11 мая 20201 года. Теперь политзаключённого больше не будут проверять каждые 2 часа.

Это решение суд принял в течение двух с небольшим часов. Именно столько продлилось заседание. На нем присутствовали представители ИК-6, где экс-глава Серпуховского р-на Подмосковья отбывает 13-летний срок, а также сотрудники УФСИН по Тверской области, представитель областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, адвокат Людмила Сметанина и помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской области Ольги Егоровой. Сам Шестун был подключён по видеоконференцсвязи.

Судья Ольга Сельхова изучила апелляционную жалобу Шестуна, а также выслушала новые доводы всех сторон. В ходе заседания представители тверского УФСИН так и не смогли обосновать постановку на профучёт. Выяснилось, что рапорты, лёгшие в обоснование этого решения, были составлены задним числом.

- На тот момент, когда я был поставлен на профучёт, я только прибыл в колонию, никого там не знал, - сообщил суду сам Александр Шестун. - С чего вдруг я бы стал разговаривать с незнакомыми людьми о побеге?

Шестун напомнил, что все свидетели якобы готовящегося побега отказались свидетельствовать в предыдущей инстанции – Бежецком межрайонном суде, прислав одинаковые записки, что боятся, потому что их жизнь подвергается угрозе. Политик также добавил, что осуждённые, написавшие на него доносы, делали это не по собственной воле.

- Они обязаны писать такие вещи, - продолжил Шестун. - Иначе не получат УДО.

Судья прервала его речь рассуждения словами: «Мы всё это знаем…» Имелось в виду, что эти доводы она уже изучила в жалобе. После чего признала незаконным решение дисциплинарной комиссии ИК-6 УФСИН по Тверской области. Кроме того, суд признал незаконными действия сотрудников ИК-6, которые каждые 1-2 часа проводили ночные проверки Незаконным признано и бездействие УФСИН России по Тверской области, которое не отвечало на адвокатский запрос защитников экс-главы Серпуховского района от 25 мая 2021 года.

- Мы сказали с моим доверителем, что нет доказательств по данному делу, - комментирует решение суда адвокат Шестуна Людмила Сметанина. - Единственные, кто может предоставлять доказательства по делу – это администрация колонии. А мы не можем делать ни фото, ни видео. Шестун Александр Вячеславович лишён такой возможности.

Получается абсурдная ситуация: только благодаря доказательствам, которые предоставляет административный ответчик, можно установить или опровергнуть юридически значимые обстоятельства.

Но дело в том, что доказательства, которые они предоставили, опровергают их же доводы и показывают, что они нарушают свою же инструкцию. Поэтому решение по красной полосе незаконно, как и ночные проверки.

Суд, однако, оставил без удовлетворения другие требования Шестуна: о неправомерности водворения в ШИЗО и ряда дисциплинарных взысканий. Тем не менее, именно снятие с профучёта было главным для политика.