Лавров признался, что не видит смысла в слове «демократия»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас термин «демократия» уже не несет в себе никакого смысла, по крайней мере он его не знает. Он не знает, как отличить демократическое государство от недемократического.

«Для меня уже вообще несущественно, кто теперь демократия, кто не демократия, термины потеряли для меня весь свой смысл»,

— сказал министр в эфире YouTube-шоу политического блогера Владимира Соловьева (цитата по ТАСС).

Напомним, что согласно Основному закону Российская Федерация является демократическим государством. Это прямо прописано в пункте 1 статьи 1 Конституции России:

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».

Это говорится в так называемой «защищенной» главе Основного закона, в которую нельзя вносить правки, не приняв на официальном всенародном референдуме новой Конституции.

Об отсутствии значения термина «демократия» Лавров начал рассуждать, говоря о прошедшем недавно «саммите демократий» в США, куда Россию не позвали. Он отметил, что не понимает принципа, по которому Белый дом звал туда государства: «И сейчас уже анонсируются планы продвигать саммит демократий на будущий год, создавать организацию — прямая заявка на то, чтобы делать альтернативу ООН, дескать, в ООН со всеми [её] «отсталыми, консерваторами, ретроградами», а мы — передовики, будем нести маяк свободы вперед», — посетовал министр.