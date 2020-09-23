Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:50

Лавров признался, что не видит смысла в слове «демократия»

Министр больше не видит смысла в слове, которое определяет основу конституционного строя России

Фото: Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас термин «демократия» уже не несет в себе никакого смысла, по крайней мере он его не знает. Он не знает, как отличить демократическое государство от недемократического.

«Для меня уже вообще несущественно, кто теперь демократия, кто не демократия, термины потеряли для меня весь свой смысл»,

— сказал министр в эфире YouTube-шоу политического блогера Владимира Соловьева (цитата по ТАСС).

Напомним, что согласно Основному закону Российская Федерация является демократическим государством. Это прямо прописано в пункте 1 статьи 1 Конституции России:

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».

Это говорится в так называемой «защищенной» главе Основного закона, в которую нельзя вносить правки, не приняв на официальном всенародном референдуме новой Конституции.

Об отсутствии значения термина «демократия» Лавров начал рассуждать, говоря о прошедшем недавно «саммите демократий» в США, куда Россию не позвали. Он отметил, что не понимает принципа, по которому Белый дом звал туда государства: «И сейчас уже анонсируются планы продвигать саммит демократий на будущий год, создавать организацию — прямая заявка на то, чтобы делать альтернативу ООН, дескать, в ООН со всеми [её] «отсталыми, консерваторами, ретроградами», а мы — передовики, будем нести маяк свободы вперед», — посетовал министр.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Общество 6 минут назад

Для бросившего в полицейских файер потребовали 8 лет колонии

Общество 7 минут назад

На сканеры для QR-кодов в транспорте Петербург потратит 122 миллиона рублей

Общество 1 час назад

Путин подарил квартиру мальчику, чьё новогоднее желание об игре на гитаре исполнил до этого

Политика 1 час назад

В Беларуси россиянина приговорили к 11 годам колонии за озвучивание оппозиционных роликов

Общество 1 час назад

Назвавшую чиновников «церберами» пенсионерку признали виновной в «пропаганде неполноценности»

Политика 2 часа назад

Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ, вызвавший протесты

Общество 2 часа назад

«Работают соответствующие ведомства»: Песков не видит тенденции в преследовании правозащитников

Происшествия 2 часа назад

Пятиклассник ударил ножом отца, защищая мать от побоев, она же обвинила сына в пристрастии к компьютерным играм

Общество 2 часа назад

Вирусолог назвал невозможным предложение Матвиенко вакцинировать от ковида 100% россиян

Общество 3 часа назад

Самая большая в России «Снежная деревня» открылась в Заполярье

Происшествия 3 часа назад

Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Рай" возросло до 389 человек. Видео

Политика 4 часа назад

Уже 20 лет вступают. В команде Навального дали оценку «угрозы» вхождения Украины в НАТО

Политика 4 часа назад

Алексей Дюмин, которому СМИ прочат должность главы МЧС, поздравил спасателей и подарил им новые автомобили

Общество 4 часа назад

Прокуратура требует заменить условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК* Жданова

Политика 4 часа назад

«Системная работа по уничтожению правозащиты»: Ассоциация независимых депутатов осудила преследование «ОВД-Инфо»*

Общество 5 часов назад

Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам

Политика 5 часов назад

Дед Мороз задолжал 10 миллионов рублей за то, что не исполняет желания и не дарит подарки

Политика 5 часов назад

Законотворчество во время чумы: какие законы напринимали депутаты за год

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика