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«Отказываясь от демократии, мы соглашаемся на войну» – Муратов накануне вручения Нобелевской премии

О чем говорили Муратов и Ресса на пресс-конференции перед вручением Нобелевской премии мира, которая пройдет 10 декабря

Фото: Стоп-кадр YouTube Euronews

Дмитрий Муратов

В преддверии официальной церемонии вручения Нобелевской премии мира её лауреаты — главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главные редакторы филиппинского сайта Rappler Мария Ресса выступили на пресс-конференции. Ресса заявила, что журналистам при автократии работать даже сложнее, чем при диктатуре, а Муратов напрямую связал отказ от демократии с войнами.

«Демократия нуждается в реабилитации, — сказал Муратов. — Неверие в демократию будет означать, что со временем страны, которые от неё отвернулись, получат себе диктатора, а там, где диктатура, там следующий шаг непременно война. Давайте скажем прямо: если мы отказываемся от демократии, мы соглашаемся на войну».

Также он в очередной раз высказался против дискриминационного закона об «иностранных агентах» в России, передает Euronews, и призвал к раскрытию преступлений против журналистов.

Его коллега по Нобелевской премии, г-жа Ресса, в свою очередь, пояснила, что при диктатуре журналистам работается даже проще, чем в автократических режимах, потому что там есть четкие границы, за которые переходить нельзя, а при автократиях есть законы, но в реальности правила работают иначе и каждый раз, рассказывая журналистскую историю, редакция делает это «на свой страх и риск».

Вручение премии запланировано на 10 декабря.

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