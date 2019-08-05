ЕС потребовал от России отказаться от политики импортозамещения из-за требований ВТО

Евросоюз требует от России отменить дискриминационные меры, введенные по отношению к европейским компаниям, говорится на сайте ВТО, куда ЕС обратился за консультацией о спорах с РФ. РБК интерпретирует документ как требование ЕС возместить им потери в 290 млрд евро, хотя напрямую этого не говорится.

В жалобе ЕС сказано, что вступив в ВТО, Россия обязалась соблюдать её правила, в частности, не допускать дискриминацию связанную с разграничением отечественных и импортных товаров или услуг. При этом российские власти уже несколько лет работают над мерами импортозамещения, которые ставят компании ЕС в невыгодное положение при продаже товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — говорится в публикации ВТО, которая цитирует позицию ЕС. Из этих данных РБК делает вывод, что Евросоюз требует возместить эти €290 млрд, хотя напрямую об этом не говорится.

Чтобы оценить ситуацию, ЕС просит ВТО создать специальную комиссию.

При этом ВТО излагает и позицию России в этом споре: о решении запросить создание комиссии в Москве сожалеют, но готовы обсуждать эту тему, а факт нарушения правил ВТО там отрицают.