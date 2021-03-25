Депутат Горелкин угрожает Google санкциями хуже штрафа в 7 млрд, в разы превышающего его чистую прибыль
Леонид Волков же не понимает, зачем Google платить такую сумму, если им все равно «полагается уже штук 20 блокировок, но ни одной ещё не случилось»
Если Google (владеет YouTube) не начнёт удалять весь контент, который российские власти считает запрещённым, власти могут принять ещё более жёсткие ограничения в отношении IT-корпорации, чем оборотный штраф в 7,2 млрд рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, известный запретительными законами для IT-индустрии.
Напомним, что сегодня в отношении Google районным судом был вынесен штраф в размере 7,2 млрд рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», это порядка 10% от годового оборота российской дочки Google ООО «Гугл» (85 млрд). При этом штраф в несколько раз превышает чистую прибыль компании, составляющую всего 1,73 млрд рублей в год.
«Надеюсь, что решение Таганского суда наконец заставит Google обратить внимание на тот деструктивный контент, который мы уже несколько лет просим удалить, — пишет депутат Горелкин. — Если и оборотный штраф не приведёт Google в чувство, боюсь, что в ход пойдут совсем уж неприятные меры».
При этом, по мнению соратника Алексея Навального Леонида Волкова, выплата такого штрафа делает работу Googlе в России «бессмысленной» в экономическом плане, поэтому компания едва ли будет его платить, а вместо этого просто перестанет пытаться коммуницировать с российскими властями:
«Понятно, что российский рынок довольно значимый, и Google просто так не хочет его терять, но штраф такого размера делает рынок куда менее интересным (а вкупе с другими проблемами — совсем неинтересным)».
Волков полагает, что единственным способом повлиять на Google со стороны Кремля в таком случае остаётся полная блокировка его сервисов в России, а для этого вовсе не нужно дожидаться невыплаты штрафа или отказа в удалении контента, так как компания формально нарушает ряд принятых с 2015 года российских законов и ему «полагается уже штук 20 блокировок, но ни одной ещё не случилось».