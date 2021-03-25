Депутат Горелкин угрожает Google санкциями хуже штрафа в 7 млрд, в разы превышающего его чистую прибыль

Если Google (владеет YouTube) не начнёт удалять весь контент, который российские власти считает запрещённым, власти могут принять ещё более жёсткие ограничения в отношении IT-корпорации, чем оборотный штраф в 7,2 млрд рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, известный запретительными законами для IT-индустрии.

Напомним, что сегодня в отношении Google районным судом был вынесен штраф в размере 7,2 млрд рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», это порядка 10% от годового оборота российской дочки Google ООО «Гугл» (85 млрд). При этом штраф в несколько раз превышает чистую прибыль компании, составляющую всего 1,73 млрд рублей в год.

«Надеюсь, что решение Таганского суда наконец заставит Google обратить внимание на тот деструктивный контент, который мы уже несколько лет просим удалить, — пишет депутат Горелкин. — Если и оборотный штраф не приведёт Google в чувство, боюсь, что в ход пойдут совсем уж неприятные меры».

При этом, по мнению соратника Алексея Навального Леонида Волкова, выплата такого штрафа делает работу Googlе в России «бессмысленной» в экономическом плане, поэтому компания едва ли будет его платить, а вместо этого просто перестанет пытаться коммуницировать с российскими властями:

«Понятно, что российский рынок довольно значимый, и Google просто так не хочет его терять, но штраф такого размера делает рынок куда менее интересным (а вкупе с другими проблемами — совсем неинтересным)».

Волков полагает, что единственным способом повлиять на Google со стороны Кремля в таком случае остаётся полная блокировка его сервисов в России, а для этого вовсе не нужно дожидаться невыплаты штрафа или отказа в удалении контента, так как компания формально нарушает ряд принятых с 2015 года российских законов и ему «полагается уже штук 20 блокировок, но ни одной ещё не случилось».