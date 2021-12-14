Московский суд впервые оштрафовал Google в масштабах годовой выручки – на 7,2 млрд рублей
Впервые в России применен новый закон об оборотных штрафах для IT-гигантах, не удаливших контент. С Google пытаются взыскать 7,2 млрд
Мировой суд Таганского района Москвы вынес решение о вине американской компании Google в систематическом неудалении запрещённой национальным законом информации и оштрафовал её на 7,2 миллиарда рублей.
Это первый в России штраф IT-корпорациям, который рассчитываются не в абсолютных цифрах, а относительно оборота компании на российском рынке — так называемый «оборотный штраф». Согласно недавно принятому закону, он может достигать от 5% до 10% годовой выручки.
«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — передает ТАСС заявление пресс-службы суда.
Все предыдущие штрафы в отношении Google в сумме не превышали нескольких десятков миллионов рублей.