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Задержанная вместе с Протасевичем россиянка Софья Сапега просит Лукашенко о помиловании

Накануне ее дело было передано в прокуратуру для направления в суд. Ее обвиняют в разжигании вражды

Фото: Instagram @sapega_sofia_

Россиянка София Сапега, которая была задержана в Беларуси вместе с журналистом Романом Протасевечем и обвиняемая в разжигании вражды, написала прошение о помиловании президенту республики Александру Лукашенко. Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире «Эхо Москвы».

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать, что будет», – сказал он.

Как отмечается, накануне дело россиянки было передано в прокуратуру для направления в суд.

23 мая самолет компании Ryanair, на котором Роман Протасевич и Софья Сапега летел из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске, а их самих сняли с борта, после чего арестовали. 

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