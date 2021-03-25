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Вчера, в 23:33

«В своих деревнях пусть крутятся как хотят»: юристка Буракова о том, как Кремль планирует уничтожить оппозицию в муниципальной власти

Согласно законопроекту, обсуждаемому в Госдуме, губернаторы смогут увольнять глав муниципалитетов

Фото: Instagram @burakovaforpresident

Анастасия Буракова

Юристка Анастасия Буракова обратила внимание на то, как федеральные власти меняют двухуровневую систему местного управления на одноуровневую.

Согласно новому законопроекту, рассматриваемому в Госдуме, упразднятся понятия сельского поселения и городского поселения. Останутся муниципальный округ, городской округ и внутригородское муниципальное образование.

«Муниципалитеты привяжут к количеству населения, а не к территории. Скорее всего, укрупнение проведут в рамках районов (например: Лужский район Ленинградской области сейчас включает 14 муниципалитетов по количеству более-менее крупных поселений, а будет один – в городе Луга)»

, – объясняет Анастасия Буракова в своём телеграм-канале. Фактически жители малых весей останутся без своих представителей во власти – любые вопросы от установки лавочек до постройки ФАПов будут разбираться только через районные центры. «Одноуровневая система вместо двухуровневой – в своих деревнях пусть крутятся как хотят», – описывает ситуацию правозащитница.

Также главам регионов теперь дозволят «увольнять» глав муниципалитетов. Напомним, что губернаторы в России тоже уже по большей части назначаются, а не выбираются, и больше не ограничены в сроках властвования.

«Казалось бы, где Кремль, а где сельское поселение в условной Ивановской области? Но депутат – это не просто активист, его выбрали жители, а значит говорит он не только от своего имени, но и от имени своих избирателей. Муниципалы стали отдельной политической силой – создают ассоциации, выступают консолидировано по федеральной повестке. И с думающими активными гражданами, которые начали объединяться, федеральная власть решила расправиться как с потенциальной угрозой своим тёплым местам»

Рубрика: Политика

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