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Вчера, в 23:38

Консервация «Яблока»: депутат МГД Дарья Беседина прокомментировала свое возможное исключение из партии

«Сейчас в руководстве идет больше доминирование на закукливание», – сетует депутатесса от фракции «Яблоко»

Фото: Instagram Дарьи Бесединой

Дарья Беседина

На январском съезде партии «Яблоко» могут исключить 77 членов политической организации, среди которых и депутат Мосгордумы Дарья Беседина. 77 человек подписались под иском, который подали после перерегистрации московского отделения «Яблока», все они не прошли эту процедуру.

Сегодня заместитель председателя партии «Яблоко» Иван Большаков подтвердил, что подача иска в суд может рассматриваться как повод для исключения подписавших его членов.

«Собеседник» связался с Дарьей Бесединой, чтобы уточнить, каковы перспективы сторонников «Умного голосования» и других «слишком оппозиционных» членов партии:

– Это слова Ивана Большакова, это его мнение. Сложно комментировать мнение. Сейчас я вижу, что вопрос об исключении людей из партии не стоит. Иск, который подала группа членов партии, заключается в том, что произошла перерегистрация в московском отделении, без участия членов партии. Но мы очевидно не утратили никак связь с партией. Мы не были зарегистрированы, из-за чего обратились в суд для восстановления своих банальных прав.

Да, внутри «Яблока» есть такая напряжённая обстановка. Руководство решило, что некоторые члены партии им не нравятся, но я сейчас не вижу каких-либо последствий. Это слова одного из членов «Яблока». И само предположение, что исключение из партии является и исключением из фракции – это совершенно не так. Это никак не связано абсолютно. Фракции в Московской городской думе построены по другому принципу.

То, что сказал господин Большаков – это громкие слова, за которыми по факту ничего не стоит.

Знаете, если руководство партии «Яблоко» решит меня исключить, то кто от этого больше потеряет по факту? Мне кажется, что «Яблоку» сейчас нужно серьёзно реформироваться, стать более открытым к обществу, более демократичным внутри себя. 

И это моё желание разделяет большое количество партийцев. Я надеюсь, что мы действительно пойдём по пути большей открытости, большей демократии, большего уважения к партии, а не то, что происходит сейчас. Это все, конечно, грустно, печально и неправильно.

Сейчас в руководстве идёт больше доминирование на закукливание, закрытие внутри себя, на консервацию.

Внутрипартийный конфликт по этой грани сейчас и проходит. В руководстве сейчас больше сторонников закукливания, а многие рядовые партийцы желают участия в политической жизни и развития.

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