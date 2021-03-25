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Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Вчера законопроект был принят Госдумой в первом чтении

Фото: Global Look Press

Владимир Путин поручил доработать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса общественных местах, который накануне был принят Госдумой в первом чтении. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», – заявил президент. 

В связи с этим, Путин поручил Правительству совместно с Госдумой, Советом Федерации и объединением работодателей доработать этот законопроект.

Президент также подчеркнул, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой.

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