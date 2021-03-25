Даша Навальная: Я получаю награду за своего отца, а он сидит в тюрьме
На канале Навальный Live появилась речь дочери Алексея Навального Дарьи на церемонии вручения Сахаровской премии. Она приехала в Страсбург вместо отца
– Когда я узнала, что моему отцу вручили эту награду, я страшно обрадовалась, – произнесла Дарья. – Это огромная честь, признание его заслуг и высокая оценка той работы, которую сделали и продолжают делать он со своими коллегами. А главное – это сигнал поддержки миллионам граждан моей страны, которые желают лучшей участи для России и борются за неё".
На церемонию Дарья пришла с портретом отца.
Накануне в соцсетях Алексея Навального появилось очередное послание из колонии, где политик рассказывает об инфляции в тюремном ларьке и сравнивает своё положении с положением российских пенсионеров.