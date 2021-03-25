Даша Навальная: Я получаю награду за своего отца, а он сидит в тюрьме

– Когда я узнала, что моему отцу вручили эту награду, я страшно обрадовалась, – произнесла Дарья. – Это огромная честь, признание его заслуг и высокая оценка той работы, которую сделали и продолжают делать он со своими коллегами. А главное – это сигнал поддержки миллионам граждан моей страны, которые желают лучшей участи для России и борются за неё".

На церемонию Дарья пришла с портретом отца.