Дочь Навального пришла с его фотографией на вручение премии Сахарова за свободу мысли

Депутаты Европарламента вручили российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас находится в тюрьме, премию имени Сахарова 2021 года за свободу мысли. На вручение награды явилась дочь политика, которая вышла для выступления с портретом оппозиционера. Видеотрансляция с премии идет на Youtube.

Как отмечается, поскольку Навальный в настоящее время находится в тюрьме, его дочь Дарья получила премию от его имени от председателя парламента Дэвида Сассоли. Дарья также выступила с речью перед парламентом.

Премия является высшей наградой ЕС правозащитникам. Ей отмечают людей, группы и организации, внесшие выдающийся вклад в защиту свободы мысли.