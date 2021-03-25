Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:19

Дочь Навального пришла с его фотографией на вручение премии Сахарова за свободу мысли

Поскольку Навальный находится в тюрьме, его дочь Дарья получила премию от его имени

Фото: Стоп-кадр с Youtube-канала European Parliament

Депутаты Европарламента вручили российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас находится в тюрьме, премию имени Сахарова 2021 года за свободу мысли. На вручение награды явилась дочь политика, которая вышла для выступления с портретом оппозиционера. Видеотрансляция с премии идет на Youtube

Как отмечается, поскольку Навальный в настоящее время находится в тюрьме, его дочь Дарья получила премию от его имени от председателя парламента Дэвида Сассоли. Дарья также выступила с речью перед парламентом.

Премия является высшей наградой ЕС правозащитникам. Ей отмечают людей, группы и организации, внесшие выдающийся вклад в защиту свободы мысли.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 20 часов назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 24 минуты назад

На установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву в Москве потратят 20 млн рублей

Общество 40 минут назад

Депутат предложил улучшить отношение россиян к QR-кодам с помощью пропаганды по ТВ и в соцсетях

Общество 1 час назад

RT подал в суд на магазин, продающий футболки в поддержу «иноагентов»

Общество 2 часа назад

Вирусолог РАН заявил, что англичане искусственно создали омикрон-штамм

Происшествия 3 часа назад

Блогер Литвин, ранее лишенный прав, прокатился на авто по ТЦ Одинцово. Видео

Общество 3 часа назад

От неизвестного заболевания в Южном Судане умерли почти 100 человек. Роспотребнадзор рассказал, ждать ли вспышку в РФ

Общество 4 часа назад

В России за сутки выявили 28 363 заболевших COVID-19

Общество 4 часа назад

«Для отвода глаз»: Как в шахтерском Белово отреагировали на задержание владельца шахты Листвяжной

Общество 4 часа назад

Космический зонд NASA впервые «прикоснулся» к Солнцу

Политика 5 часов назад

«Россия ищет замену Путину»: в обществе гневно отреагировали на заявление Нарышкина по Навальному

Общество 5 часов назад

Дептранс Москвы: пробки перед Новым годом в вечерний час пик будут достигать 9-10 баллов

Общество 5 часов назад

Опрос: 14% россиян заявили, что никогда не пользовались интернетом

Общество 7 часов назад

Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска рассказала, куда дела деньги

Общество 7 часов назад

«Подвиги» потомков лётчика Валерия Чкалова

Общество 7 часов назад

Россияне переходят на бич-пакеты, задержан собственник шахты «Листвяжная»: главное к 15 декабря

Общество 8 часов назад

Психиатр рассказал, к каким нарушениям в мозге приводит постковидный синдром

Общество 16 часов назад

«Опять в доброго полицейского играет…» В сети оценили слова Путина о том, что QR-коды на транспорте не стоит вводить до Нового года

Общество 16 часов назад

Домашнее насилие дорого обошлось России. Дороже, чем кольца у Екатерины Мизулиной

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика