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Российская ЧВК «Вагнер» попала под европейские санкции

Причина во вмешательстве в демократические процессы в Мали, против которых активно выступает Франция

Фото: pixabay

Источник в дипломатических кругах сообщил, что в ходе очередного заседания главы МИД стран Евросоюза без обсуждения внесли в санкционные списки четыре юридических и восемь физических лиц, в числе которых и российская частная военная компания «Вагнер», передает ТАСС.

Кроме того, введены новые санкции против Мали — в государстве, как считают представители всех стран ЕС, чинят препятствия для демократического перехода власти.

В пресс-службе дипломатии Брюсселя также сообщили о создании нового санкционного механизма, позволяющему накладывать ограничения на компании, которые связаны с попытками препятствовать демократии в Мали.

Ранее «Собеседник» уже писал о намерении ЕС ввести санкции против ЧВК «Вагнер» в связи с сотрудничеством наемников с руководством Мали. Всё это во многом происходит с подачи Франции, которая активно выступает против этого.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» связывают с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным, которого также называют «повар Путина». Несмотря на то, что в России наемничество запрещено, глава МИД Сергей Лавров ранее публично признавал, что власти Мали обратились за помощью к частной военной компании из России.

Теги: #Санкции, #ЧВК

Рубрика: Политика

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