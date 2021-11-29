Рашкина госпитализировали, но он успел подать в суд на Госдуму

Депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице в связи с плановой операцией на глаза[, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста горкома партии Николая Геращенко. Она уже завершена, однако о состоянии политика пока не сообщается.

«Операцию провели, сейчас период восстановления», — пояснил г-н Геращенко.

Накануне «Независимая газета» сообщила, что у Рашкина на нервной почве из-за скандала с лосем и лишением неприкосновенности обострилась давняя болезнь глаз.

При этом ещё до госпитализации депутат Рашкин успел подать иск в Тверской суд Москвы. Ответчиками в нем указаны Государственная дума Российской Федерации и глава думской комиссии по этике Отари Аршбе.

Политик намерен в суде оспорить тот факт, что его адвокатов не пустили на заседание комиссии, где, в свою очередь, присутствовали представители прокуратуры, выступавшие в роли обвинителя. В документе говорится, что присутствие защитников там было необходимо так как сам Рашкин был «не в полной мере осведомлен в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний», а также для того, чтобы оказать «компетентную и квалифицированную юридическую помощь и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон».

Как поясняет секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, Рашкин ещё до заседания комиссии обратился с соответствующим заявлением к г-ну Аршбе, однако тот не разрешил ему привести адвокатов, «вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства».

При этом сам г-н Обухов отмечает, что обычно российские суды под разными предлогами стараются избежать рассмотрения исков, поданных оппозиционерами против представителей власти.