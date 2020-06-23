«Это прямая расправа»: Валерий Рашкин прокомментировал лишение его иммунитета
Дело не в охоте, а в электронном голосовании, считает коммунист
Лишенный сегодня депутатской неприкосновенности из-за охоты депутат коммунист лаконично пояснил «Собеседнику», что сегодняшнее голосование в Думе против него – это прямая расправа с ним.
Валерий Рашкин пояснил, что дело не в его охоте. Он напомнил, что он опротестовал результаты выборов, требовал отменить результаты электронного голосования в Москве и не принимать законы об электронном голосовании.