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«Это прямая расправа»: Валерий Рашкин прокомментировал лишение его иммунитета

Дело не в охоте, а в электронном голосовании, считает коммунист

Фото: Дума.тв

Лишенный сегодня депутатской неприкосновенности из-за охоты депутат коммунист лаконично пояснил «Собеседнику», что сегодняшнее голосование в Думе против него – это прямая расправа с ним.

Валерий Рашкин пояснил, что дело не в его охоте. Он напомнил, что он опротестовал результаты выборов, требовал отменить результаты электронного голосования в Москве и не принимать законы об электронном голосовании.

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