«Это прямая расправа»: Валерий Рашкин прокомментировал лишение его иммунитета

Лишенный сегодня депутатской неприкосновенности из-за охоты депутат коммунист лаконично пояснил «Собеседнику», что сегодняшнее голосование в Думе против него – это прямая расправа с ним.

Валерий Рашкин пояснил, что дело не в его охоте. Он напомнил, что он опротестовал результаты выборов, требовал отменить результаты электронного голосования в Москве и не принимать законы об электронном голосовании.