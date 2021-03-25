Нина Останина: «Рашкин вёл себя достойно»

– Рашкин вёл себя достойно, – считает Останина. – Он признал вину, генпрокурору Краснову он предложил сотрудничество, пообещав дать все показания и в любое время явиться в генпрокуратуру и СК. Валерий Фёдорович заявил, что готов возместить материальный ущерб 80 тысяч рублей. Ради восстановления природного равновесия в соседней области он уже купил маленького лося, которого собирается выпустить в тот же заказник, где проходила охота.

Выступление прокурора, по мнению Останиной, было неаргументированным. Как подчеркнули выступавшие депутаты от КПРФ Виктор Синельщиков, представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг, каких-либо оснований, которые побуждали бы депутатов дать согласие на снятие иммунитета и возбуждения уголовного дела генеральный прокурор не привёл. Только сверхэмоциональные рассуждения, что, мол, Рашкин до последней минуты надеялся на то, что его помилуют, но то, что Дума не даст согласия, поэтому он с жалобным обращением на телеканалы свою речь записал.

Депутаты стали задавать генпрокурору вопросы: могут ли они надеяться, что если прокуратура так строго подходит к признавшему свою вину Рашкину, то и другие факты, гораздо более значительные – об убийствах людей – будут так же тщательно расследованы? Генпрокурор отмолчался и не подошёл к микрофону. Из-под удара его вывел председатель Думы Володин, переадресовав этот вопрос председателю думской комиссии по регламенту Отари Аршбе.

– Для нас совершенно очевидно, что это политический заказ, – заявила Останина. – Заранее были предрешены результаты голосования и четыре политических фракции дали своё согласие на лишение неприкосновенности Валерия Рашкина, возбуждение уголовного дела и ограничение в его деятельности.

Также Дума дала разрешение на обыски в квартире Рашкина. Ранее обыски уже прошли в партийных офисах.

– Разве это не подтверждение политического заказа? – недоумевает Останина. – Какое отношение офисы в Саратовской области имеют к «Лосю»? Все было очевидно, заранее предрешено, неожиданностей не случилось. И у нас нет гарантий, что предстоящие процедуры будут носить объективный характер и что у нас будет справедливым суд, – депутата Останину огорчил прокурор, который по её словам «выполнил политический заказ».

Прокурор не дал внятного ответа на вопрос, сможет ли Рашкин в полной мере осуществлять свои депутатские полномочия: вести приём избирателей, общаться с депутатскими запросами. Эти вопросы остались без ответа, – сожалеет Останина. Депутат от КПРФ напомнила, что в 2022 году в Москве грянут муниципальные выборы и команда Рашкина намеревается учувствовать во всех округах на этих выборах. Впереди транзит 2024-й год – Рашкин одна из ярких фигур фракции КПРФ в оппозиционном фланге.