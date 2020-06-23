«Убили 12 северных оленей в заповеднике»: В КПРФ объяснили атаку на Рашкина фальсификацией выборов

Первый замред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев упрекнул власти и федеральные СМИ в лицемерии по отношению к кейсу депутата Валерия Рашкина, признавшегося в убийстве лося на нелегальной охоте. Подобные случаи, когда фигурантами становятся представители власти, по его мнению, подобного резонанса не вызывают, даже если они более тяжкие. Депутат уверен, что кампания против Рашкина на самом деле носит политические цели и призвана замылить якобы имевшие место фальсификации на выборах в Госдуму.

«Ни один ваш коллега и никто из вас не показал, как 15 ноября в заповеднике в Якутии сотрудник ФСБ, федеральный судья и судебный пристав убили 12 северных оленей — в заповеднике! — упрекает г-н Коломейцев журналистов на пресс-подходе. — Никто из вас, к сожалению, не открыл рта, когда чуть больше месяца назад в заповеднике, подчеркиваю, первый замгубернатора Рязанской области [Михаил Семёнов] и [руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов] убили двух лосей. Опять же никто из вас ничего не сказал».

Речь идет о двух инцидентах: о задержании по подозрению в нелегальной охоте перечисленных чиновников из Рязанской области писало отделение «Новой газеты» в Рязани со ссылкой на источники. О задержании сотрудника ФСБ, районного судьи и пристава также со ссылкой на источник писало издание Sakhaday.

При этом инцидент с Рашкиным освещался во всех федеральных СМИ с огромным масштабом, что явно говорит о политическом характере дела, декларирует депутат версию компартии:

«Мы считает, что вся эта истерия связана прежде всего с фальсификацией на выборах, которой Генеральная прокуратура (...) не желает называться — вопросом, который во многих странах квалифицируется как захват власти. (...) Это захват власти с присвоением больших объемов государственных ресурсов — но этим прокуратура пока заниматься не хочет».

Г-н Коломейцев напомнил, что прошедшие в парламент партии получают госфинансирование, что и указывает на присвоение ресурсов.