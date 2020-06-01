Лукашенко: США, Великобритания и Польша сговорились разрушить Евросоюз

Александр Лукашенко рассказал о планах Соединенных Штатов уничтожить Евросоюз. Он отвел ЕС лишь пару лет жизни, объяснив, что Великобритания и Польша поддержат США в этом начинании.

«Польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — приводит слова Лукашенко государственное агентство «БелТА».

Объяснил г-н Лукашено и мотивацию США, которые якобы не хотят иметь партнеров «вровень с ними». Остальным же, по версии Лукашенко, никакой выгоды от пребывания в ЕС нет, именно этим, как он считает, обусловлен выход из ЕС Великобритании, и к тому же идет Польша: «Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза — нам ЕС не нужен».