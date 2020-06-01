Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:42

Лукашенко: США, Великобритания и Польша сговорились разрушить Евросоюз

Членство в ЕС не несет никаких выгод, а американцы не терпят равных партнеров, поэтому уничтожат Союз. По крайней мере, так считает Лукашенко

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко рассказал о планах Соединенных Штатов уничтожить Евросоюз. Он отвел ЕС лишь пару лет жизни, объяснив, что Великобритания и Польша поддержат США в этом начинании.

«Польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — приводит слова Лукашенко государственное агентство «БелТА».

Объяснил г-н Лукашено и мотивацию США, которые якобы не хотят иметь партнеров «вровень с ними». Остальным же, по версии Лукашенко, никакой выгоды от пребывания в ЕС нет, именно этим, как он считает, обусловлен выход из ЕС Великобритании, и к тому же идет Польша: «Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза — нам ЕС не нужен».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 16 минут назад

Администрация президента России подписалась на «Собеседник»

Общество 19 минут назад

Коррупция в Эстонии: Экс-министр, возившая детей в школу на служебной машине, пошла под суд

Общество 1 час назад

Что наша жизнь? Икра! Как купить новогодний деликатес с выгодой

Общество 1 час назад

Помощь с учёбой в 6 классе: от репетиторов до ГДЗ

Общество 2 часа назад

Россиянку оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за чехла для телефона с изображением конопли

Политика 2 часа назад

Кремль опроверг информацию о переговорах администрации президента с Моргенштерном

Общество 2 часа назад

«Если от омикрона никто не умрет, это будет означать конец пандемии»: вирусолог дал новый прогноз

Политика 2 часа назад

«Закатись! Молодежь – все в Германию». Новое немецкое правительство хочет сделать безвизовый въезд молодым россиянам

Политика 2 часа назад

«Он ведь не окончательный кретин»: Политолог оценил переговоры Кремля с Моргенштерном

Общество 2 часа назад

Многодетные семьи в России освободят от уплаты НДФЛ от продажи жилья

Общество 3 часа назад

Актер Мэтью МакКонахи передумал идти в политику

Общество 3 часа назад

«Можно как угодно называть, но суть не меняется»: Песков прокомментировал новость о переименовании QR-кодов

Общество 4 часа назад

Юрий Хованский: «Они просто меня убьют!»

Общество 4 часа назад

В МИДе анонсировали новые ограничения из-за омикрон-штамма в России

Без рубрики 4 часа назад

Полиция в Дагестане, нашла и закрыла крипто-ферму

Политика 5 часов назад

СМИ: Кремль ведет переговоры с Моргенштерном. Претензии СК исчезнут, если он поддержит власть

Политика 5 часов назад

Леонид Радзиховский: «Переворот – понятие растяжимое»

Без рубрики 5 часов назад

Фанаты ЦСКА уехали с матча в автозаках: зачинщиков не искали, брали всех подряд

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика