«Какие переговоры с преступниками»: Глава МВД Литвы исключила диалог с Лукашенко

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в эфире национального телевидения заявила, что страна не может разговаривать с режимом Александра Лукашенко о мигрантах на границе с Евросоюзом.

«Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками»,

— заявила она (цитата по ТАСС), добавив, что диалог возможен лишь на «техническом уровне», но точно не на «политическом».

Более того, по словам главы МВД Литвы, именно Лукашенко должен «ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются».

Напомним, что страны ЕС настаивают в том, что режим Лукашенко сам организовал прибытие тысяч мигрантов к границе с Евросоюзом. На территорию страны граждане третьих стран пребывают по официальным разрешениям, а затем пытаются нелегально пересечь границу с Польшей, Литвой и Латвией.