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«Спор пацанов»: политолог о мигрантском кризисе на белорусско-польской границе

Дмитрий Орешкин прокомментировал «Собеседнику» спор, в который оказались вовлечены сразу несколько стран

-Путин и Лукашенко показали свою силу, создав трудности западному миру. Но в этом-то и проблема: они могут создать трудности, но они не могут создать позитивных решений. Опасность в том, что разговор идет все в более угрожающей стилистике: если вы не признаете Лукашенко президентом, мы вам запустим мигрантов. Евросоюзу станет, конечно, хуже. Но и Белоруссии ведь лучше не будет. Это инструментарий из негативной сферы — угроз, взаимных притеснений, а в современном мире победы и поражения определяются все-таки позитивными факторами. Если бы Лукашенко создал более эффективную модель экономики, чем в Польше или Литве, это был бы другой разговор. Но он на это не способен. Зато он способен испортить Польше и Литве жизнь. И у Путина так же с Украиной. Самое плохое во всей этой ситуации, что это спор пацанов, спускающихся вниз по наклонной плоскости. Это не доброкачественная конкуренция — кто может создать более эффективную экономику, более привлекательную социокультурную модель, кто лучше справляется с пандемией, у кого надежнее валюта, куда едут люди. В этом пространстве Лукашенко и Путин соревнование проигрывают, и поэтому пытаются перевести конкуренцию в плоскость — кто кого напугает, кто кому больнее сделает. Это не очень конструктивно и очень опасно.

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