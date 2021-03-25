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Кремль опроверг информацию о переговорах администрации президента с Моргенштерном

Песков заявил, что это просто «утка», и никаких переговоров с рэпером в АП не ведут

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песоков назвал журналистской «уткой» информацию о том, что внутриполитический блок администрации президента ведет переговоры с популярным исполнителем Алишером Моргенштерном.

«Нет, это утка», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос РИА Новости.

Напомним, что ранее Znak.com со ссылкой на источник в президентской администрации написал, что рэперу предложили поддерживать власть во время президентских выборов 2024 года, пообещав ему взамен защиту от уголовного преследования со стороный Следственного комитета. В противном случае никаких гарантий, что по возвращении в Россию Моргенштерн не отправится в СИЗО в АП дать не могут.

После того, как Следственный комитет начал проверки творчества рэпера, глава ведомства Александр Бастрыкин выступил с публичным обвинением в адрес Моргенштерна, заявив будто тот «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Никаких доказательств этой версии Бастрыкин не привел.

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