Кремль опроверг информацию о переговорах администрации президента с Моргенштерном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песоков назвал журналистской «уткой» информацию о том, что внутриполитический блок администрации президента ведет переговоры с популярным исполнителем Алишером Моргенштерном.

«Нет, это утка», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос РИА Новости.

Напомним, что ранее Znak.com со ссылкой на источник в президентской администрации написал, что рэперу предложили поддерживать власть во время президентских выборов 2024 года, пообещав ему взамен защиту от уголовного преследования со стороный Следственного комитета. В противном случае никаких гарантий, что по возвращении в Россию Моргенштерн не отправится в СИЗО в АП дать не могут.

После того, как Следственный комитет начал проверки творчества рэпера, глава ведомства Александр Бастрыкин выступил с публичным обвинением в адрес Моргенштерна, заявив будто тот «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Никаких доказательств этой версии Бастрыкин не привел.