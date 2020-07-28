«Он ведь не окончательный кретин»: Политолог оценил переговоры Кремля с Моргенштерном

Сегодняшнюю новость Znak.com, что администрация президента ведет переговоры о возвращении рэпера Алишера Моргенштерна в Россию, политолог Аббас Галлямов предлагает считать неформальным посланием от АП.

Согласно публикации, в администрации президента пообещали Моргенштерну защиту от Следственного комитета, который уже начала давление на певца, но только в том случае, если он согласится поддержать власть в ходе президентской кампании 2024 года.

«Представители администрации, ни мало не стесняясь, публично демонстрируют, чего стоит в России закон»,

— поражается политолог «цинизму» такого заявления властей, из которого следует, что вина исполнителя в торговле наркотиками (в этом его обвинил лично глава СК Александр Бастрыкин, — ред.) по этой логике зависит не от фактов, а от того, договорился он с нужными людьми или нет.

При этом он обращает внимание, что никаких гарантий в данном случае АП Моргенштерну дать не может, так как власти над следственными органами у представителей администрации нет:

«Понятно, что это не самый искушённый человек в стране, но ведь он не окончательный кретин, чтобы не понимать очевидную вещь — переговоры с ним сейчас ведут не те люди, которые будут его сажать».

И даже если рэпер решит договорится с АП, а гарантии ему дась первый замглавы администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко, не факт, что Бастрыкину будет до этого дело, ведь он «человек упертый и свою позицию уже озвучил публично».

«Готов ли Моргенштерн рисковать головой, чтобы проверить, насколько в состоянии руководитель внутриполитического блока командовать силовиками?» — задается вопросом Галлямов.

Сам политолог на месте рэпера на такую сделку бы пойти не рискнул, признается он.