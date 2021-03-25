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Жириновский назвал ФСИН «сталинской системой лагерей» и призвал к её реформированию

Политик уверен, что нужно менять не только руководство, но и всю кадровую систему службы

Фото: Global Look Press

Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что пенитенциарная система в России остаётся в состоянии 70-летней давности, какой она была во времена Иосифа Сталина. По его мнению, смена руководителя ведомства едва ли решит эту проблему — надо работать с кадрами и отменять «палочную» систему.

«Главная причина того, что мы никак не можем наладить работу ФСИН, прекратить злоупотребления, пытки и прочее, в том, что это по сути все ещё сталинская система лагерей, — пишет Жириновский в своём Telegram-канале. — Как это привили в те годы, так это и продолжается вот уже 70 лет».

Лидер «либерал-демократов» полагает, что смена Александра Калашникова из ФСБ на Аркадия Гостева из МВД едва ли приведёт хоть к каким-то изменениям. Добиться качественного улучшения в работе ФСИН, по его убеждению, можно лишь приводя туда «других людей» вместо «озлобленных», которых сейчас в колониях «очень много».

По его мнению, нужно изменить систему найма сотрудников ФСИН, чтобы туда не попадали люди, которых «туда направляют работать принудительно, в качестве наказания», а также избавиться от «палочной» системы, мотивирующей должностных лиц нарушать правила.

Напомним, что по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Калашников ушел по собственной инициативе и пытки здесь не при чем.

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