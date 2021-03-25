Путин уволил главу ФСИН Калашникова. Вместо него будет замминистра МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Документ краток, в нем не упоминается о причинах такого решения, только факт увольнения. Также в нем говорится, что он вступает в силу со дня подписания.

Вместо Калашникова главой ФСИН теперь будет Аркадий Гостев, говорится в другом указе главы государства.

Напомним, что Александр Калашников пришел во ФСИН из Федеральной службы безопасности. До этого он занимал пост начальника управлений ФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю.

Аркадий Александрович Гостев — генерал-полковник полиции и теперь уже экс-заместитель министра внутренних дел России. Вся его карьера прошла в московских и федеральных отделениях МВД, начиная с ведомственного вуза.