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Путин уволил главу ФСИН Калашникова. Вместо него будет замминистра МВД

Опубликованы два указа: о снятии с должности Александра Калашникова и о назначении на должность Аркадия Гостева

Фото: Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

Александр Калашников

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Документ краток, в нем не упоминается о причинах такого решения, только факт увольнения. Также в нем говорится, что он вступает в силу со дня подписания.

Вместо Калашникова главой ФСИН теперь будет Аркадий Гостев, говорится в другом указе главы государства.

Напомним, что Александр Калашников пришел во ФСИН из Федеральной службы безопасности. До этого он занимал пост начальника управлений ФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю.

Аркадий Александрович Гостев — генерал-полковник полиции и теперь уже экс-заместитель министра внутренних дел России. Вся его карьера прошла в московских и федеральных отделениях МВД, начиная с ведомственного вуза.

Фото: пресс-служба МВД
Аркадий Гостев
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