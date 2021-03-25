Песков заявил, что глава ФСИН Калашников сам попросил Путина отпустить его в отставку

Пресс-серкетарь президента Дмитрий Песков опроверг версию о том, что бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников был уволен со службы в связи с публикацией видеозаписей пыток в колониях. По его словам, Калашников сам попросил главу государства снять его с должности.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН (...) Проблемы там [с пытками] действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение», — передает слова Пескова «Интерфакс».

Напомним, что накануне, вскоре после того, как стало известно об отставке Калашникова, «информированный источник» агентства сообщил, что увольнение было обусловлено именно резонансом вокруг пыток.

«Комментарий, конечно, анонимный и даже ведомства, от имени которого говорит источник, не называющий, но мы-то с вами знаем, откуда у таких публикаций ноги растут, — рассуждает политолог Аббас Галлямов, недвусмысленно намекая на администрацию президента. — «Гражданское» лобби переиграло «силовое». Выглядеть в глазах общества откровенным ГУЛАГом система не хочет. Ради этого она даже готова пожертвовать самочувствием силовиков».