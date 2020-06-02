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Белорусского режиссера объявили в международный розыск. Он оскорбил Лукашенко

За ролики против Лукашенко на него завели четыре уголовных дела, провели ряд обысков и допросов родственников

Фото: Скриншот из видео Euroradio

Вячеслав Сикора

Следственный комитет по Могилевской области Республики Беларусь сообщил, что актер театра и кинорежиссер Вячеслав Сикора объявлен властями страны в международный розыск. Он записывал ролики, где нелестно высказывался о г-не Лукашенко и белорусских силовиках, а также «призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок и неповиновению органам власти». 

Следственный комитет отмечает, что г-н Сикора в этих роликах «не стеснялся в своих высказываниях».

За ролики против Лукашенко ему уже вменили четыре уголовных дела: по части 1 статьи 130 УК РБ (о возбуждении социальной розни), статье 188 УК РБ (о клевете), части 1 статьи 368 УК РБ (об оскорблении президента) и части 1 статьи 369 (об оскорблении правоохранителей).

В рамках расследования дела о видеороликах в интернете следователи допросили родных режиссера, а также провели ряд осмотров и обысков, изъяв при этом технику.

Отмечается, что только с начала 2021 года и только в Могилевской области по перечисленным статьям уже возбуждено ещё 240 уголовных дел.

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