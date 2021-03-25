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Северная Осетия не поддерживает закон правительства о QR-кодах

Парламенту Республики не хватило голосов в поддержку законопроекта. Это первый регион, отклонивший инициативу

Фото: @Pixabay

Разработанный правительством Михаила Мишустина законопроект, вводящий QR-коды о вакцинации от коронавируса на междугороднем и международном транспорте, а также право регионов вводить их для доступа в общественные места, не получил поддержки парламента Республики Северная Осетия — Алания. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно процедуре, чтобы предложение федерального центра считалось принятым, за это должны проголосовать 35 депутатов. Однако в региональном законодательном собрании предложение получило поддержку лишь 30 депутатов, а ещё 12 проголосовали «против». Ещё четыре народных избранника воздержались от голосования.

Согласно регламенту, перед принятием закона Госдума направила его на рассмотрение в регионы, которые до 14 декабря должны предоставить свои отзывы об инициативе. Поддержать его уже успели в 15 регионах. Северная Осетия стала первым субъектом, в котором предложение было отклонено.

При этом, как ранее писал «Собеседник», в Челябинской области, которая законопроект поддержала, в здание местного парламента в день голосования ворвались десятки противников QR-кодов. Они боролись с охраной и пытались донести свою позицию до депутатов, однако это не помогло.

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