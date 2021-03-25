В Госдуме уточнили, в каком случае рассмотрение законопроектов о QR-кодах состоится 16 декабря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что первое чтение законопроектов о QR-кодах в общественных местах начнется 16 декабря только в том случае, если профильные комитеты обсудят их и предложат эту дату Совету Думы, передает ТАСС.

«Надо сразу сказать, что это в том случае, если в ходе обсуждения в рамках комитетов, фракций такое предложение будет вынесено на заседание совета Госдумы, и потом, соответственно, мы определимся с датой рассмотрения», – заявил Володин.

Как отмечается, депутаты рассматривали проект календаря работы Госдумы на декабрь. Представляя его, первый вице-спикер палаты Александр Жуков сказал, что первое чтение законопроектов о QR-кодах планируется на 16 декабря.

Он также уточнил, что речь идет о предварительном плане и окончательное решение примет Совет Думы по предложению комитетов.