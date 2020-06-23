Рашкин купит лесу новую лосиху

Депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов компенсировать Саратовской области убитую им лосиху. В эфире «Первого канала» он пообещал купить новую лосиху на замену и выпустить её в лес.

«Я принимаю меры, чтобы закупить лосиху, привезти её туда и выпустить для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада соответствующие. Я готов на это», — заверил депутат Рашкин.

Напомним, что ранее, после того как Генпрокуратура попросила Госдуму лишить его неприкосновенности, политик все же признался в убийстве животного во время охоты. Он сказал, что полагал, будто охота легальная, а лося оппозиционер якобы перепутал с кабаном.

В случае, если Рашкина лишат депутатской неприкосновенности, ему может грозить до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту.