«Он сразу сказал "Было, было"»: Зюганов прокомментировал признание Рашкина

Глава компартии беседовал с Валерием Рашкиным сразу после инцидента на охоте в Саратовской области. Политик, которого поймали с тушей убитого лося в багажнике, отрицал свою вину перед всеми, но с однопартийцами был честен.

-Я встречался с Рашкиным, он сказал: «Было, было». Я ему сказал, тогда напиши в СК, что ты готов дать показания, сам отказываешься от своей неприкосновенности. Он написал заявление туда. Думал, они его на следующий день вызовут - молчат. Генпрокурору надо сказать, что не надо превращать это в политическую расправу - расследуйте, доложите, потом будете принимать решение. Внесли снимать неприкосновенность. С чего снимать? Он дал слово, что готов дать показания, вызывайте в любой день. Никто не препятствует, никто никуда не убегает, — высказался в разговоре с NEWS.ru Зюганов.

Накануне Рашкин сделал и публичное признание. Сейчас решается вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности по запросу генпрокурора РФ Игоря Краснова.

-Эта Дума выполнит любое приказание, - убежден Зюганов. - Если завтра из администрации прикажут харакири сделать, они сделают. Меня это нисколько не удивляет. Мы считаем это расправой. Мы категорически против.

Лидер КПРФ считает, что компартия и коммунисты неудобны власти, потому что проводят "другую" линию, защищая социальную справедливость и людей труда.