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«Подставили по полной программе»: политолог о том, лишат ли Рашкина депутатского мандата

Константин Калачев считает, что коммунист сам виноват в своих бедах

Фото: АГН "Москва"

- Как критик системы, он должен был понимать, что за ним наверняка наблюдают, - сказал "Собеседнику" политолог Константин Калачев. - С его стороны это легкомысленность. С другой стороны, здесь явное желание нанести ущерб имиджу КПРФ и лично Рашкину. Но с точки зрения простых обывателей, ничего такого, что эти обыватели резко осуждают, он не совершил. Многие скажут: мы сами так живем. Но это дало повод для большой анти-компании, в которой пострадал не только Рашкин, но и вся КПРФ. Сейчас будут пытаться использовать этот факт для лишения его мандата. Рашкин, безусловно, виноват, потому что, когда ты являешься активным критиком власти, надо понимать, что тебе можно, а что нельзя. А с другой стороны, похоже, что его подставили по полной программе.

При этом политолог считает, что к катастрофическим последствиям для коммуниста "дело лося" все-таки не приведет.

-По-моему, история уже на излете, - продолжает эксперт. - Пошутили, посмеялись, поругали, покритиковали — все, тема закрыта. Думаю, серьезных последствий все-таки не будет. Отношение власти к КПРФ в последнее время изменилось, конечно, не в лучшую сторону. Но сейчас наказывают не КПРФ, а, скорее, лично Рашкина - «системный» Юрий Афонин (зампред ЦК КПРФ) в такую ситуацию бы не попал. И Зюганов бы не попал. А Рашкин, которого обвиняли, что он заигрывал с несистемной оппозицией, попал.

Рубрика: Общество

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