Мигрантов начали перевозить от польской границы к границе с Литвой
Мигранты начали массово покидать территорию Белорусско-Польской границы после полутора недельной осады
В четверг 18 ноября внимание всех арабских СМИ было приковано к минскому аэропорту. После неудачного штурма польской границы на родину решили вернуться более 450 человек. Первый спецрейс, с теперь уже бывшими мигрантами, должен сесть в иракском Эрбиле в 19:00.
Несколько тысяч человек пока остаются жить в складских помещениях при логистическом центре Брузги. На этой неделе им выдали матрасы, одежду и продукты. Те, кому не хватило места под крышей, продолжают ночевать в лесном палаточном лагере у самой линии границы с Польшей.
Однако, некоторым повезло больше остальных. Как выяснил «Собеседник», при участии Белорусского Красного креста, 106 человек, включая 11 детей были размещены на территории спортивно-оздоровительного центра «Свитанок» (деревня Поречье, Гродненская область). Отсюда всего 9 километров до литовской границы.
Это далеко не самая близкая точка на карте к месту полуторанедельного стояния мигрантов. Несколько санаториев можно найти в пригородных зонах Гродно.
Напомним, ранее представитель Александра Лукашенко сообщил, что Ангела Меркель согласилась взять на себя организацию гуманитарного коридора в Германию в для 2000 беженцев из арабских стран. Однако, власти Польши выступили против. Согласятся ли в Литве?