Мигрантов начали перевозить от польской границы к границе с Литвой

В четверг 18 ноября внимание всех арабских СМИ было приковано к минскому аэропорту. После неудачного штурма польской границы на родину решили вернуться более 450 человек. Первый спецрейс, с теперь уже бывшими мигрантами, должен сесть в иракском Эрбиле в 19:00.

Несколько тысяч человек пока остаются жить в складских помещениях при логистическом центре Брузги. На этой неделе им выдали матрасы, одежду и продукты. Те, кому не хватило места под крышей, продолжают ночевать в лесном палаточном лагере у самой линии границы с Польшей.

Однако, некоторым повезло больше остальных. Как выяснил «Собеседник», при участии Белорусского Красного креста, 106 человек, включая 11 детей были размещены на территории спортивно-оздоровительного центра «Свитанок» (деревня Поречье, Гродненская область). Отсюда всего 9 километров до литовской границы.