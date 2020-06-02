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Путин допустил, что Лукашенко может перекрыть Европе газ, нарушив контракт с Россией

Лукашенко свои угрозы перекрыть поставки российского газа с Путиным не обсуждал, но президент РФ считает, что коллега может сделать это и без его ведома

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в частных беседах с Александром Лукашенко тема возможного перекрытия транзитного потока газа через Беларусь ни разу не поднималась. Тем не менее, российский лидер отметил, что технически такая возможность у Лукашенко все равно есть, хотя это и нарушит договор с «Газпромом».

«Он [Лукашенко] мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал, — пояснил Путин в эфире федерального телевидения. — Это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет».

При этом российский лидер также подчеркнул, что постоянные угрозы новых санкций в отношении Беларуси могут нанести «большой ущерб энергетике Европы», так как ЕС необходимо, по его мнению, поддерживать с Беларусью отношения как с транзитной страной.

Напомним, что угроза санкций возникла со стороны ЕС на фоне очередного витка миграционного кризиса из-за многотысячной толпы нелегальных мигрантов, пришедших из Беларуси к польской границе. В ЕС уверены, что Лукашенко специально доставляет мигрантов из третьих стран, чтобы оказать давление на Евросоюз. 

Слова Лукашенко о возможном перекрытии газа в ЕС призывают не воспринимать всерьез, а еврокомиссар уже ответил, что таким образом Лукашенко не удастся запугать европейцев.

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