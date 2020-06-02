«Использует беззащитных людей»: Меркель обвинила Лукашенко в гибридной атаке на ЕС

В ходе своего второго за два дня разговора с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что считает режим Александра Лукашенко виновником миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По её мнению, всё это — целенаправленная атака на Европейский союз.

«Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз»,

— сообщил о содержании дискуссии между двумя лидерами журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт (цитата по ТАСС).

Напомним, что в ходе переговоров Путин и Меркель согласились в необходимости урегулирования ситуации на границе с Беларусью. Днем ранее российский лидер, впрочем, уже пояснил Меркель, что обсуждать эту тему европейским властям нужно не с ним, а с Александром Лукашенко и его кабинетом, однако сегодня Меркель снова связалась именно с Путиным.

Кризис продолжается уже третьи сутки, как ранее писал «Собеседник», министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии уже предупредили, что существует риск перерастания напряженности на границе в прямой военный конфликт. При этом в ЕС ведутся дискуссии о возможных санкциях против Беларуси и авиакомпаний, причастных к транспортировке мигрантов, а Лукашенко угрожает ЕС перекрыть транзит газа, если это случится.